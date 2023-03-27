27 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото:Накануне.RU

Игорь Бабушкин: Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти входит в перечень стратегических национальных приоритетов

В регионе сформируют новый молодежный творческий коллектив, который станет спутником большого симфонического оркестра Прикаспийских государств, созданного в прошлом году в Астрахани по итогам фестиваля классического искусства. В его состав вошли лучшие музыканты Прикаспия.

В юношеском оркестре будут играть молодые астраханские музыканты в возрасте от 11 до 22 лет. Идею создания творческого коллектива накануне поддержал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании совета по культуре. Презентация нового музыкального коллектива запланирована в День России – 12 июня.

Также в ходе заседания совета по культуре директор музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Ирина Тарасова предложила создать на базе колледжа центр наставничества для начинающих музыкантов. Губернатор Игорь Бабушкин поручил министерству культуры региона проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба главы региона.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Провести всероссийский конкурс с рабочим названием «Живой интеллект против искусственного» предложила директор Астраханского художественного училища им. П.А. Власова Татьяна Прохорова. Речь идёт о творческом соревновании между популярными сегодня образами регионов России, сгенерированных нейросетью и написанными человеком картинами в живописной технике. Цель – показать многогранность и величие страны. Губернатор Астраханской области идею поддержал.

Предполагается, что принять участие в конкурсе смогут как профессиональные художники, так и любители разных возрастов, творческие объединения. Им предстоит создать образ своего региона на основе исторических сведений и краеведческих данных. Всенародное онлайн-голосование определит, чей образ: нейросети или живого человека, больше отвечает региональной идентичности, сложившейся в сознании жителей субъектов РФ. Итоги конкурса планируется подвести ко Дню народного единства.

Губернатор Астраханской области подчеркнул, что защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти входит в перечень стратегических национальных приоритетов.

«Сегодня на федеральном уровне имеется четкое понимание, что средства, вложенные в художественное образование детей, поддержку и развитие талантов – это инвестиции в будущее», – отметил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, симфонический оркестр, нейросеть, творческий коллектив, музыкальный колледж



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