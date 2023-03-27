Суд прекратил административное производство по делу Макса Покровского за дискредитацию ВС РФ

Суд прекратил административное производство по делу лидера рок-группы "Ногу свело!" Макса Покровского за дискредитацию ВС РФ за истечением срока привлечения. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Передрук.

Ранее Хорошевский суд Москвы составил протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ на Покровского. Ему грозил штраф до 50 тысяч рублей. Музыкант высказывался против спецоперации и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Сообщалось, что он переехал в США. На днях СМИ писали, что июльский концерт группы "Ногу свело!" исчез с питерских афиш.