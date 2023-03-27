27 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: arab.com.ua

Аэропорт Бен-Гурион приостановил вылеты на фоне антиправительственных протестов

Аэропорт Бен-Гурион в Израиле приостановил вылеты самолетов из-за объявления забастовки работников, недовольных спорной судебной реформой, продвигаемой правительством. Представитель профсоюза работников аэропорта сообщил, что забастовка начнется уже сегодня.

В стране продолжается правительственный кризис, вызванный судебной реформой, на которой настаивает премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Сообщалось, что утром он выступит с обращением к нации, но потом выступление перенесли на фоне сообщений о том, что правые партии парламентской коалиции пригрозили инициативой роспуска правительства, если реформа не будет остановлена.

Теги: бен-гурион, аэропорт, израиль, забастовка, антиправительственные протесты, судебная реформа



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Развитие сюжета:

Ранее 27.03.2023 12:07 Мск Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую протесты

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