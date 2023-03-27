Аэропорт Бен-Гурион приостановил вылеты на фоне антиправительственных протестов

Аэропорт Бен-Гурион в Израиле приостановил вылеты самолетов из-за объявления забастовки работников, недовольных спорной судебной реформой, продвигаемой правительством. Представитель профсоюза работников аэропорта сообщил, что забастовка начнется уже сегодня.

В стране продолжается правительственный кризис, вызванный судебной реформой, на которой настаивает премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Сообщалось, что утром он выступит с обращением к нации, но потом выступление перенесли на фоне сообщений о том, что правые партии парламентской коалиции пригрозили инициативой роспуска правительства, если реформа не будет остановлена.