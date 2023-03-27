27 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханская область привлекает федеральные средства - в селе Енотаевка в этом году начнется рекультивация свалки

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне встретился с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным. В ходе встречи, в частности, обсудили рекультивацию свалки в селе Енотаевка и реконструкцию очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», сообщает пресс-служба губернатора региона.

игорь бабушкин, андрей яцкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним, в Енотаевке в этом году начнётся рекультивация свалки в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Подрядчик определен, контракт будет заключен с ним до конца марта. Несанкционированный мусорный полигон расположен в 800 м юго-западнее села. Площадь свалки составляет 143 тыс. кв. метров.

Работы будут проходить поэтапно в 2023–2024 годах. Общая стоимость составит 243,8 млн рублей, почти 90 % этих средств – федеральные. Привлечение финансирования из федерального бюджета стало возможным за счёт проектно-сметной документации, положительных заключений государственной экологической экспертизы и достоверности сметной стоимости объекта, а также благодаря содействию Совфеда Федерального Собрания РФ. Отметим, что в 2022 году в Ахтубинском районе в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» стартовали работы по рекультивации полувековой свалки.

челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап,(2019)|Фото: Накануне.RU

Правобережные очистные сооружения канализации Астрахани тоже будут обновлены. Бассейном канализования является центральная и южная части Трусовского района, а также поселок Ильинка. По поручению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко правительству РФ рекомендовано определить источник финансирования и выделить региону в 2023–2024 годах средства на реконструкцию правобережных очистных сооружений. Ожидается, что она пройдет в два этапа в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области».

Теги: игорь бабушкин, андрей яцкин, рекультивация свалки, модернизация, генеральная уборка



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