Сын губернатора Красноярского края мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолёте

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмен Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, возможно, сделал это на частном самолёте и по поддельным документам.

По данным La Repubblica, которые приводит telegram-канал Baza, он якобы срезал электронный браслет, сел в машину к некому мужчине, а затем, вероятно, вылетел частным рейсом по поддельным документам. Где сейчас находится сын красноярского губернатора, неизвестно. К побегу якобы причастны российские спецслужбы, а у самого Усса-младшего, возможно, была целая "сеть сообщников", пишет канал. При этом за 10 десять дней до исчезновения обвиняемого его супруга, жившая с ним с начала декабря, вернулась в Россию.

Напомним, поиски сына губернатора Красноярского края Артема Усса идут по всей Италии.