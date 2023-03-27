Сын губернатора Красноярского края мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолёте

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
Фото: страница Артема Усса в соцсетях

Сын губернатора Красноярского края мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолёте

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмен Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, возможно, сделал это на частном самолёте и по поддельным документам.

По данным La Repubblica, которые приводит telegram-канал Baza, он якобы срезал электронный браслет, сел в машину к некому мужчине, а затем, вероятно, вылетел частным рейсом по поддельным документам. Где сейчас находится сын красноярского губернатора, неизвестно. К побегу якобы причастны российские спецслужбы, а у самого Усса-младшего, возможно, была целая "сеть сообщников", пишет канал. При этом за 10 десять дней до исчезновения обвиняемого его супруга, жившая с ним с начала декабря, вернулась в Россию.

Напомним, поиски сына губернатора Красноярского края Артема Усса идут по всей Италии.

Теги: Артем Усс, бизнесмен, Италия, поиски



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.03.2023 16:24 Мск В генконсульстве РФ в Милане считают неверным, что бизнесмен Усс "скрылся" в Италии
Ранее 24.03.2023 15:21 Мск Поиски сына губернатора Красноярского края Усса идут по всей Италии
Ранее 24.03.2023 07:55 Мск Усс не знает, где находится его сбежавший из-под ареста в Италии сын
Ранее 21.03.2023 15:56 Мск Суд в Италии постановил выдать сына красноярского губернатора США
Ранее 28.10.2022 14:42 Мск Уголовное дело в России может помочь вытащить Артема Усса из Италии, - адвокат
Ранее 21.10.2022 15:28 Мск Задержанный в Италии сын губернатора Усса отказался от экстрадиции в США
Ранее 20.10.2022 14:55 Мск США подозревают сына красноярского губернатора в контрабанде венесуэльской нефти на сотни миллионов долларов
Ранее 20.10.2022 07:56 Мск В Италии арестован сын губернатора Красноярского края по делу об уклонении от санкций


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети