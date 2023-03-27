27 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле жестокого убийцу отыскали по редкому размеру обуви

В Нижнем Тагиле за нанесение смертельных травм осужден житель города. Отыскать злоумышленника помогла найденная на месте преступления обувь огромного размера.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 17 октября прошлого года: тагильчанин выпивал со знакомым в квартире последнего на Уральском проспекте. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора из-за того, что знакомый оскорбил своего гостя. Тот вышел из себя и жестоко избил приятеля, нанеся ему около 20 ударов по голове и другим частям тела. Хозяин квартиры скончался на месте.

Обнаружив, что тот не подает признаков жизни, гость решил уйти, но так как был сильно пьян, не смог найти свою вторую кроссовку и ушел домой в одной. Зато ее быстро нашли прибывшие на место сыщики, отметившие любопытную деталь: у убийцы оказался достаточно редкий 51-й размер обуви.

Отыскать преступника для силовиков не составило особого труда, поскольку тот и ранее попадал в поле их зрения. Когда они пришли домой к мужчине, тот сразу во всем сознался. Тагилстроевский районный суд вынес ему свой приговор: 11 лет лишения свободы. Отбывать этот срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, это уже не первый случай в Нижнем Тагиле, когда вычислить преступника помогают детали. Так, однажды дерзкого грабителя нашли по отпечатку из книги, забытой им на месте преступления.

Теги: убийство, обувь, суд, Нижний Тагил



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