27 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

По результатам опросов к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум.

В феврале опрос ВЦИОМ показал, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград.

Ранее с предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой. Он полагает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется.

Теги: волгоград, сталинград, референдум



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