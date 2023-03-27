В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

По результатам опросов к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум.

В феврале опрос ВЦИОМ показал, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград.

Ранее с предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой. Он полагает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется.