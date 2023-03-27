В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на адвоката

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на адвоката Николая Кошмана.

Напомним, на Кошмана напали утром 6 марта при выходе из подъезда дома на улице Энгельса. Адвоката избили, после этого неизвестные скрылись. В результате нападения у Кошмана была сломана рука и челюсть.

"Раскрытие преступления стало делом чести для полицейских Южного Урала. К поимке злоумышленников подключились лучшие сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел. Задержанию основного подозреваемого предшествовал большой объем проведенных оперативных мероприятий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу. Работа над раскрытием преступления продолжается. Сотрудники полиции устанавливают подельников мужчины и организатора нападения.