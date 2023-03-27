27 Марта 2023
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Общество Москва Московская область
Фото: Накануне.RU

Власти Москвы исключительно для пассажиров "переименуют" Киевское направление МЖД в Калужское

Мэрия Москвы будет использовать в коммуникации с пассажирами новое название Киевского направления МЖД – теперь это Калужское направление. При этом в пресс-службе МЦД подчеркнули, что департамент транспорта мэрии Москвы не заявлял о переименовании направления.

В департаменте транспорта столицы это объяснили желанием избежать путаницы, поскольку четвертый Московский центральный диаметр (МДЦ-4) получил название Калужско-Нижегородский, а не Киевско-Горьковский.

"Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки", - цитирует ТАСС представителя дептранса.

На сайте мэрии направление уже называется Калужским, но в самом описании оно все еще Киевское.

Киевское направление Московской железной дороги – линия на юго-западе от столицы. Главный ход от Киевского вокзала через Брянск до границы с Украиной составляет 502,5 км. После присоединения новых территорий к столице в 2012 году Киевское направление МЖД стало ключевым для развития Новой Москвы.

Теги: мжд, калужское направление, киевское направление, переименование



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