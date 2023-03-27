В США могут запретить TikTok

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о запрете в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом заявил председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон считает TikTok угрозой национальной безопасности, хотя глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в Конгрессе заверил, что соцсеть не контролируется китайским правительством.

Число пользователей TikTok в США превышает 150 миллионов человек. То есть каждый второй американец пользуется этой соцсетью. Ранее TikTok уже был запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пишет, что никому, кроме США, не позволено иметь глобальное влияние, особенно в интернет-среде. Поэтому соцсеть и запрещают. И это может повлечь симметричный ответ Китая. Там уже обсуждают отмену в Китае Apple, Microsoft или Tesla.

"Недавно мы дискутировали с коллегами на тему фрагментации интернета. Меня пытались убедить, что Глобальный цифровой договор ООН способен удержать мир от расползания по цифровым анклавам. Но происходящие события всё больше превращают этот документ в красивую бессмысленность. И даже когда он будет подписан (в чем я сильно сомневаюсь), глобализации не случится. Ведь для начала нужно покончить с колониализмом", - подчеркнул Горелкин.