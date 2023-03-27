В Минпросвещения задумались о законе о наставничестве

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Минпросвещения задумались о законе о наставничестве

В Минпросвещения решили разработать закон о наставничестве. В нем пропишут, в частности, меры поддержки и повышения социального статуса наставников, систему мотивации их труда.

"В Год педагога и наставника перед нами стоит важная задача – создать условия для системного развития наставничества в России. Назрела необходимость разработать нормативную правовую базу, которая будет, с одной стороны, регламентировать наставническую деятельность, с другой стороны, определит стандарты качества работы наставников", - цитирует пресс-служба министерства директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктора Неумывакина.

Напомним, ранее Рособрнадзору поручено проанализировать бюрократическую нагрузку на преподавателей высшей школы. Такое поручение главе ведомства Анзору Музаеву дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, этот год объявлен президентом Годом педагога и наставника, чтобы привлечь большее внимание общества к труду людей, которые учат молодежь и детей. И надо снизить бюрократическую административную нагрузку.

"Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", - сказал Мишустин.

Теги: Наставничество, Год педагога



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети