В Минпросвещения задумались о законе о наставничестве

В Минпросвещения решили разработать закон о наставничестве. В нем пропишут, в частности, меры поддержки и повышения социального статуса наставников, систему мотивации их труда.

"В Год педагога и наставника перед нами стоит важная задача – создать условия для системного развития наставничества в России. Назрела необходимость разработать нормативную правовую базу, которая будет, с одной стороны, регламентировать наставническую деятельность, с другой стороны, определит стандарты качества работы наставников", - цитирует пресс-служба министерства директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктора Неумывакина.

Напомним, ранее Рособрнадзору поручено проанализировать бюрократическую нагрузку на преподавателей высшей школы. Такое поручение главе ведомства Анзору Музаеву дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, этот год объявлен президентом Годом педагога и наставника, чтобы привлечь большее внимание общества к труду людей, которые учат молодежь и детей. И надо снизить бюрократическую административную нагрузку.

"Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", - сказал Мишустин.