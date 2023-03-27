В Челябинской области водитель получил срок в колонии за ДТП, в котором погибли супружеская пара с ребенком

В Челябинской области суд приговорил к 4,5 годам в колонии-поселении водителя, по вине которого погибла супружеская пара с ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2022 г. водитель Шкоды Октавия на автодороге Черноречье-Бреды не снизил скорость, потерял контроль за движением, допустил занос автомобиля и столкнулся с автомобилем Шевроле Авео. У автомобиля обвиняемого на задней оси протектора были установлены шины, имевшие остаточную глубину рисунка протектора менее 1,6 мм.

В результате ДТП в автомобиле Шевроле погибли водитель, его жена и годовалый ребенок.

По решению суда мужчина лишен права управления транспортными средствами на срок 3 года. Также он должен выплатить родственникам погибших 8 млн рублей компенсации морального вреда.