27 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

На активы обанкротившегося Silicon Valley Bank нашелся покупатель

Американский банк First Citizens Bank покупает компанию-банкрот Silicon Valley Bank. Федеральная корпорация страхования депозитов США сообщила, что FC выкупает долги, кредиты и депозиты SVB – еще недавно крупнейшего банка Калифорнии, кредитовавшего технологические стартапы и голливудских звезд.  

First Citizens купит активы SVB на $72 млрд. Известно, что Фонд страхования вкладов покроет инвесторам банкрота около $20 млрд.

FС в последние годы стал одним из крупнейших в США скупщиков проблемных кредитных организаций, пишет Financial Times. После приобретения SVB First Citizens станет 36-м в стране банком по размеру активов. На прошлой неделе рыночная стоимость First Citizens составляла чуть более $8 млрд.

Теги: банкрот, банк, Silicon Valley Bank



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