В Пермском крае из-за талых вод обрушился участок федеральной трассы

В Пермском крае талые воды разрушили часть федеральной дороги "подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Разрушение дороги произошло на 236 километре, у деревни Загребино. Движение по трассе прекращено, организовано три объезда.

По предварительной информации, протяженность маршрута составит 85 километров. Транспорт массой до шести тонн может проехать по маршрутам Як - Бодья - Старые Зятцы - Игра, Як - Бодья - Шаркан - Дебесы. Транспорт более шести тонн по дороге Ижевск - Воткинск - Кельчино - Пермь.

Напомним, на прошлой неделе, в Перми на шоссе Космонавтов произошел провал асфальта, в яму провалился автомобиль "ГАЗель".