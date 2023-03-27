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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уралец, из ревности зарезавший двух человек, проведет в колонии 17 лет

На Среднем Урале вынесен приговор по делу об убийстве двух человек из ревности. Мужчину, лишившего жизни бывшую жену и своего знакомого, надолго отправили вы колонию.

Напомним, все случилось 29 апреля прошлого года в Нижнесергинском районе: житель Бисерти не оставлял в покое ушедшую от него супругу. Женщина забрала дочь и переехала на съемную квартиру, а когда стала встречаться со знакомым бывшего мужа, тот зарезал обоих. По ходатайству злоумышленника его дело рассматривали с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчет в своих действиях.

Вот как эту криминальную историю прокомментировал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

полиция, МВД, отдел(2018)|Фото: Накануне.RU

"В семье, в которой случилась эта трагедия, не заладились отношения. Супруги решили пожить раздельно, несмотря на то, что они воспитывали двоих детей – дочерей (одна из них совместный ребенок, а вторая – от первого брака жены). Глава семьи периодически навещал своих домашних, так произошло и в день ЧП. В гостях у супруги находился его, как выразился подсудимый, лучший друг. Через некоторое время на огонек заглянула еще одна местная жительница с двумя молодыми людьми. Таким образом, компания из шести человек весело проводила свой досуг.

Около 10 часов вечера глава семьи покинул квартиру, чтобы выспаться, а под утро вернулся и увидел страшную для него картину, суть которой сводилась к измене. Гнев и ярость одновременно мгновенно переполнили мужчину. Сначала завязалась драка, переросшая достаточно быстро в поножовщину. Ближайший товарищ получил четыре удара ножом, а жена – пять. У женщины хватило сил выбежать на улицу в надежде скрыться от разъяренного мужа, но он ее догнал и хладнокровно лишил жизни", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, когда мужчину задержали, выяснилось, что тот уже имел судимость за преступление против личности, но познать, что такое тюрьма, не имел возможности, так как на первый раз получил условную меру наказания.

"Когда сыщики уголовного розыска после задержания поинтересовались, не сожалеет ли он о случившемся, он ответил отрицательно", - добавил представитель МВД.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, руководствуюсь вердиктом коллегии присяжных, уральцу назначено 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал в пользу потерпевшего возмещение морального вреда в 500 тысяч рублей.

Теги: убийство, колония, суд



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Ранее 24.03.2023 08:53 Мск Присяжные признали уральца виновным в двойном убийстве из ревности


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