Менеджеры по туризму и переводчики больше всего опасаются, что их вытеснит ИИ

Менеджеры по туризму чаще других полагают, что в ближайшие 10 лет их могут заменить машины. Таковы данные опроса исследовательского центра портала Superjob.

Было опрошено 2500 респондентов — по 100 представителей 25 профессиональных групп в 386 населенных пунктах всех федеральных округов. Менеджеры по туризму намного чаще других опасаются того, что их заменят роботы, - 31%, притом что в 2020 году так считали 16%. Причем три года назад этот процент не вырос с 2016 года. Сейчас же произошел резкий скачок.

На втором месте по доле опасающихся своей замены роботами - переводчики (17%). В 2016 году этого боялись только 3%, а в 2020-м - 8%. Из всех профессий здесь наблюдается самый устойчивый рост.

Далее идут официанты - 12%. При этом три года назад среди них 19% опасались своего вытеснения с рынка труда. То есть официанты стали гораздо меньше бояться конкуренции со стороны ИИ. Такая же ситуация с операторами call-центров - среди них 9% опасающихся против 17% три года назад. Резко снизилась тревожность и среди бухгалтеров - только 6% опасающихся против 15% три года назад. Также увереннее стали смотреть на свои перспективы секретари (4% против 10%), охранники и телохранители (3% против 9%).

Более пессимистично стали видеть будущее своей профессии экономисты (10% против 4%), менеджеры по работе с клиентами (9% против 4%), PR-менеджеры (7% против 1%). У остальных профессий изменения в ожиданиях по сравнению с 2020 годом незначительные.

Интересно, что самые уверенные в себе - сварщики, программисты, журналисты, архитекторы. Уровень тревожности за свою судьбу среди них 1-3%, причем он только снизился.

А вот в том, что роботы частично заменят их работу, убеждены 59% официантов, 58% пекарей и кондитеров, 57% менеджеров по работе с клиентами. Самые спокойные в этом отношении учителя, строители и врачи - только чуть более 20% опасаются даже частичной конкуренции со стороны роботов.

Тех, кто уверен, что их работу даже частично не смогут заменить роботы в ближайшие 10 лет, больше всего среди врачей - 72%. Так считают также более 60% учителей, строителей, журналистов и архитекторов. А вот меньше всего уверенных в этом среди переводчиков - 13%. Притом что в 2016 года так считали 62%. По сравнению с менеджерами по туризму, которые и ранее допускали свою замену, падение гораздо более стремительное. То есть всего за 7 лет переводчики практически полностью разуверились в своей профессии.

Специалист по искусственному интеллекту, президент компании "Крибрум", член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов считает, что из-за ИИ уже невозможно получить хороший перевод текста. Даже в дорогих агентствах его вынужденно используют, чтобы сокращать расходы и не прогореть. "Человеческий перевод" теперь — это машинный перевод, просто отредактированный человеком.