Турецкие издания сообщили о готовящемся визите Путина в Анкару

Сообщения о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Анкару появились в ряде турецких СМИ.

По данным издания dikGAZETE, визит держится в секрете. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

При этом источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите российского лидера.

В конце февраля президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых президенты обсудили землетрясение и Украину. Турецкий лидер выразил "искреннее желание", чтобы соглашение, достигнутое в Стамбуле, было восстановлено.