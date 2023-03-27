27 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Житель Тобольского района расстрелял из самодельного ружья трех человек

В Тюменской области осужден 42-летний житель Тобольского района, убивший из самодельного ружья двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь с 23 на 24 августа прошлого года в доме по ул. Речная деревни Иземеть. Осужденный и его четверо знакомых вместе пили алкоголь. Что именно не поделил хозяин со своими гостями не уточняется, но в какой-то момент хозяин дома взял из соседней комнаты ружье и пригрозил одному гостю, что застрелит его. Тот, испугавшись, убежал. Тогда мужчина расстрелял оставшихся троих гостей и ушел из дома. Двое погибли на месте, третьего удалось спасти.

В отношении "гостеприимного" хозяина было возбуждено три дела - убийство двух лиц, покушение на убийство более двух лиц, угроза убийством.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, в том числе родственников погибших, о взыскании с осужденного в их пользу компенсации морального вреда на общую сумму более 1 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: самодельное ружье, убийство, суд



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