27 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото: Global Times / Скриншот видео

Власти Китая пытались убедить основателя Alibaba Джека Ма вернуться в страну, - Bloomberg

Власти Китая пытались вернуть на родину основателя компании Alibaba Джека Ма, сообщает Bloobmerg со ссылкой на источники.

По данным агентства, власти КНР пытались таким образом продемонстрировать государственную поддержку китайскому бизнес-сообществу. Однако миллиардер предпочел остаться за границей. Его решение "подрывает стремление Китая к развитию частного бизнеса", отмечает Bloobmerg.

В 2020 году Ма выступил с критикой властей Китая, заявив о сдерживании инноваций в финансовой индустрии. После этого компании бизнесмена внезапно отказались от выхода на крупнейшие биржи. В прошлом году сообщалось, что миллиардер около полугода назад покинул КНР и теперь живет в Японии.

Теги: джек ма, китай



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