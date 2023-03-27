Суд зарегистрировал иск о запрете слов "мэр", "мэрия" и "муниципалитет"

Суд в Ярославле зарегистрировал иск, по которому экс-депутат Александр Симон потребовал запретить использовать слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" как иностранные и не соответствующие недавно принятому закону о защите русского языка. Главу города политик предлагает называть "городничим".

Симон подал иск в Ярославский областной суд. Ответчиками являются областная дума, муниципалитет Ярославля, мэрия города.

Истец ссылается на недавние изменения, принятые Госдумой: "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях". "Между тем слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" имеют общеупотребительные аналоги в русском языке", - указывает Симон.