27 Марта 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Андрей Травников предложил направить Новосибирску дополнительные средства на дорожный ремонт

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил задачи по развитию дорожной отрасли региона до конца 2023 года в ходе оперативного совещания в правительстве региона 27 марта, сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Мы уже в течение многих лет каждый год по мере исполнения бюджета к первым поправкам, обычно в апреле-мае, находим возможность добавить городу Новосибирску дополнительные финансовые ресурсы на ремонт улиц. Это – без учёта того, что, возможно, в течение года будут дополнительные федеральные поступления – речь идёт только о первых траншах из областного бюджета. В этом году мы не будем менять традиции, и на апрельских поправках мы предложим направить Новосибирску такую же сумму, как в предыдущие годы. С учётом того, что сезон дорожных работ стартует уже в апреле, просьба к минтрансу и мэрии – оперативно согласовать и подходы, и объекты, на которые будут направлены эти средства», – подчеркнул глава региона.

Андрей Травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По планам выполнения работ на автомобильных дорогах Новосибирской области докладывал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

По его данным, в 2023 году продолжится приведение в нормативное состояние дорог в муниципальных образованиях Новосибирской области – общая протяженность отремонтированных участков превысит 156,8 км, будет обеспечена транспортная доступность к медицинским учреждениям. В том числе в городе Новосибирске будет проведен ремонт улиц Ипподромская, Трикотажная, Учительская, Толмачевская, Большая, Народная, Кропоткина, Софийская, проспектов Строителей и Морской, прочих объектов общей протяженностью около 50 км.

Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» обеспечит бесперебойное транспортное сообщение наукограда Кольцово с Новосибирском, сократит расстояния проезда по направлению Барышево – Кольцово – центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также разгрузит улично-дорожную сеть наукограда Кольцово. Протяженность основного хода дороги составляет 995 п. м., в том числе эстакады – 157 п. м.

ремонт дорог, бкад, трасса, автомагистраль(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также запланирована реконструкция, с устройством асфальтобетонного покрытия, автомобильной дороги 992 км. а/д «Р-254» – Купино – Карасук в Чистоозерном районе протяженностью 3 км, и реконструкция дороги «Сузун – Битки – Преображенка – 18 км. а/д «К-13», обеспечивающей связь между Искитимским и Сузунским районами Новосибирской области, протяжённостью 5 км.

В 2023 году завершается строительство 4-го мостового перехода через Обь. Реализация объекта позволит обеспечить прямой выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-254 «Иртыш» и международный аэропорт Толмачево. Конструктивные решения транспортных развязок моста исключают пересечение транспортных потоков в одном уровне, проезд по ним будет осуществляться без светофорных объектов, что позволит минимизировать проблему заторов.

Мостовой переход(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской областиремонт дорог(2019)|Фото:Накануне.RU

В 2023 году будет проведен ремонт автомобильных дорог протяженностью более 250 км, планируется отремонтировать 61 объект. В частности, в нормативное состояние будут приведены участки магистралей «Новосибирск – Кочки – Павлодар», в пределах Российской Федерации, протяженностью 45 км, «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», в границах Новосибирской области, протяженностью 19,7 км, «992 км. а/д "Р-254" – Купино – Карасук», протяженностью 13 км, и других.

Реализация дорожно-строительных работ осуществляется в рамках государственных программ «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» и «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» с общим объемом финансирования, превышающем в 2023 году 26,9 млрд рублей.

Теги: андрей травников, дорожный ремонт, мостовой переход, автомобильные дороги



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