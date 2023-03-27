В Челябинске в аптеках появятся экокорзины для сбора блистеров от таблеток

В Челябинских аптеках установят корзина из ПЭТ-бутылок для сбора блистеров от таблеток. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

Корзины изготовлены из ПЭТ-бутылок, крышечек от них и геотекстиля.

"В филиалах сети "Областного аптечного склада" в Челябинске установим эти корзины, чтобы люди могли складывать в них использованные блистеры от таблеток. Процесс обслуживания корзин "Разделяйка" берет на себя", - рассказала замгубернатора.

Сначала корзины установят в нескольких аптеках. Если горожане поддержат эту идею, ее масштабируют. К эксперименту могут подключиться и другие аптеки.