27 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: благотворительный фонд &quot;Люблю и благодарю&quot;

В Екатеринбурге неизвестные обокрали благотворительный фонд "Люблю и благодарю"

Благотворительный фонд в Екатеринбурге "Люблю и благодарю" обокрали. Инцидент произошел в выходные. Неизвестные забрали строительные инструменты, с помощью которых делался ремонт.

Как сообщает фонд в своих соцсетях, в ночь на 25 марта злоумышленники срезали замки и проникли в будущий пищевой цех на улице Московской. Неизвестные вынесли дорогостоящие строительные инструменты рабочей бригады, которая вела ремонт. Имуществу фонда ущерба не нанесено, однако из-за отсутствия оборудования строительство цеха приостановлено на неопределенный срок.

"Строительство нового цеха - это очень важный проект для нас. Вы помните, мы с трудом получили это помещение, с трудом прошли все бюрократические препятствия, привлекли очень существенные спонсорские средства на ремонт. На запуск этого цеха уже завязан старт проекта, который получил президентский грант. И вот очередное препятствие", - говорится в сообщении.

Согласно планам фонда, в пищевом цехе должны ежедневно готовить 750 комплексных обедов, которые после будут выдавать нуждающимся в шести точках раздачи на территории Екатеринбурга и области.

Сотрудники фонда обратились в полицию и надеются, что подрядчик сможет оперативно заменить инструмент.

Теги: Екатеринбург, кража, воровство, Люблю и благодарю, фонд



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