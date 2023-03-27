Минфин предлагает ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих

Минфин намерен предложить провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для государственных служащих и чиновников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект итогового годового доклада ведомства.

По задумке ведомства, часть расходов на совершенствование жилищных гарантий для госслужащих должно взять на себя правительство.

Данная инициатива направлена на мотивацию чиновников к "долгосрочному эффективному труду".

Федеральный чиновник подтвердил планы Минфина, уточнив, что это будет субсидирование процентной ставки ипотеки, а не выдача единовременных субсидий, как это предусмотрено в действующих программах обеспечения жильем госслужащих.

В декабре президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки, хотя и Минфин, и ЦБ строили планы на ее сворачивание и более адресную работу с предоставлением льгот. Льготно прокредитоваться россияне смогут до 1 июля 2024 года, ставка при этом выросла до 8%.