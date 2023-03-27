27 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы заявил о новых проблемах с выплатами раненым на СВО

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов заявил, что раненые в ходе СВО бойцы опять не получают положенные им выплаты.

Как сообщил сегодня Иванов в своем Telegram-канале, после решения проблемы с ростовским госпиталем, где "терялись" справки военнослужащих, на горизонте появились и другие госпиталя.

"За выходные ко мне в соцсетях обратились еще семь человек из Свердловской области с аналогичной проблемой: военный ранение на СВО получил, а положенную за ранение выплату – нет", - рассказал депутат.

Он добавил, что в данный момент систематизирует все обращения, после чего направит запрос в военную прокуратуру.

Напомним, ранее Максим Иванов рассказывал о награжденном президентом герое СВО, который вот уже пять месяцев не может получить положенную выплату.

Теги: выплаты, раненые, СВО, госпитали, обращения



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