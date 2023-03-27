27 Марта 2023
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Общество В России
Фото: УМВД Екатеринбурга

Госдума может запретить рекламу любых секс-услуг

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о запрете рекламы любых сексуальных услуг, включая половые извращения.

В настоящее время законодательство не запрещает рекламы сексуальных услуг. Проектом предлагается дополнить Федеральный закон "О рекламе" пунктом, что не допускается реклама "сексуальных услуг, то есть полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения".

В пояснительной записке депутаты отмечают, что эта проблема актуальна для Санкт-Петербурга и области. Такая реклама размещается на остановках пассажирского транспорта, рекламных конструкциях, фасадах зданий и т.п. Зачастую объявления носят скрытый характер: на ярких листовках указаны женские имена и номера телефонов, призывы к "отдыху". Причем эти объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет их отодрать.

Если реклама секс-услуг будет запрещена, будут введены административные штрафы. Они резко уменьшат ее масштабы, уверены авторы инициативы.

Один из питерских депутатов Павел Крупник еще в декабре, когда Заксобрание города завершило работу над законопроектом, заявил, что рекламные постеры в исторической части города массово заклеены объявлениями сексуального характера. К нему поступают сотни обращений запретить это непотребство.

Теги: секс-услуги, проституция законопроект



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