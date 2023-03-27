Стало известно, кого в новых регионах допустят до голосования в сентябре

Если в сентябре на присоединенных территориях пройдут выборы, то к голосованию, вероятно, допустят только тех, у кого уже есть паспорт РФ или заявка на получение такового. Этот вариант рассматривают в администрации президента, пишут "Ведомости". Окончательное решение будет приниматься по итогам "паспортизации" населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Пока что они явно недостаточны и не устраивают Кремль: на недавней коллегии МВД Владимир Путин публично отчитал министра внутренних дел Колокольцева за низкие темпы выдачи паспортов.

"Такие формальные вещи как выдача паспортов… Владимир Александрович, я понимаю, есть, наверное, здесь и сложности, но не такие, которые министерство не в состоянии было бы решить. Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать", - сказал президент министру.

"Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго, месяцами. Им в очередях надо стоять немерено по времени. Ну что это такое? Кто этим занимается? Люди должны ответственно подойти к решению этих задач. Если не умеют – надо научить. Если не хотят – надо "повысить" куда-нибудь, перевести. Займитесь как следует, я серьезно говорю", - заключил Путин.