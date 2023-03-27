Свердловчанка сбежала от миллионного долга по алиментам в Москву

Жительница Свердловской области решила сбежать от уплаты алиментов на 9-летнего сына в Москву. Общая задолженность перед ребенком составила 1 млн 48 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, женщина изначально выплачивала алименты нерегулярно, накапливая долг в 100-300 тыс. рублей, который затем разом погашала. В какой-то момент она перестала выходить на связь. Приставы явились по месту жительства должницы, однако ее брат пояснил, что в Екатеринбурге сестра только зарегистрирована и уже уехала с новым супругом под новой фамилией в неизвестном направлении.

Нерадивую мать объявили в розыск, в результате чего удалось выяснить, что свердловчанка проживает в Москве. Должницу нашли, опросили и разъяснили ей последствия ее действий, а именно - наступление уголовной ответственности. После этого сумма задолженности была погашена одним платежом. Деньги перечислены взыскателю на содержание ребенка.

Напомним, что согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве" лицо, участвующее в исполнительном производстве, обязано сообщать в подразделение судебных приставов о перемене своего адреса во время ведения исполнительного производства.