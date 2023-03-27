В Подмосковье подростка с подозрением на пневмонию, предположительно, высадили из "Скорой"

В Подмосковье прокуратура выяснит, действительно ли ребенка и его мать высадили из машины частной медорганизации, которая везла их в клинику.

В Ленинском городском округе отец 13-летнего мальчика заподозрил у сына двустороннюю пневмонию. Мужчина обратился в частную медицинскую организацию с просьбой доставить сына в другую клинику. По пути фельдшер якобы высадил ребенка и его мать из кареты "скорой помощи".

Прокуратура Московской области организовала проверку ситуации.