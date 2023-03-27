27 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге пьяный водитель устроил тройное ДТП с участием "скорой"

В Екатеринбурге устанавливают все обстоятельства тройного ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье поздно вечером на улице 8 Марта. По предварительным данным, 64-летний водитель иномарки "Ситроен" выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с "Ниссан Тиида", а затем врезался в служебную машину "скорой".

Водителя "Ситроена" с признаками алкогольного опьянения и сочетанной травмой доставили в 36 ГКБ. Также пострадала его пассажирка – женщина 1978 года рождения, ее в состоянии комы доставили в 23 ГКБ. Кроме этого, получили травмы врач и фельдшер "скорой помощи", они также были доставлены в медучреждение.

ДТП на улице 8 Марта в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В машине предполагаемого виновника аварии сотрудники ГИБДД обнаружили несколько емкостей с алкоголем. Сейчас по факту инцидента полицией проводится проверка.

ДТП на улице 8 Марта в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Теги: водитель, скорая, иномарка, ДТП, Екатеринбург



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