Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП с пятью погибшими в Челябинской области

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Челябинской области, в котором погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Авария произошла ночью 26 марта на 117 км автодороги Троицк-Челябинск. По версии следствия, 22-летняя девушка, управляя легковым автомобилем, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли водитель и четверо подростков в возрасте 13-14 лет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).