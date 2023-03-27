27 Марта 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

МИД: Россия может поставить вопрос о компенсации за подрыв "Северных потоков"

Россия может поднять вопрос о компенсации ущерба от подрыва газопроводов "Северный поток", заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Дипломат напомнил, что постпредство распространило проект резолюции СБ ООН о независимом международном расследовании инцидента. Однако, по словам Биричевского, западные страны саботируют работу по проекту резолюции, передает РИА Новости.

Несмотря на это, Москва продолжит добиваться проведения независимого международного расследования с участием российских представителей.

Ранее сообщалось, что Дания не собирается давать разрешение России на участие в расследовании взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, каждый может доверять расследованиям и его результатам со стороны страны, поскольку в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона.

Теги: мид рф, северные потоки, подрыв, компенсация



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