27 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Не разграбление, а сортировка: мобилизованный из Свердловской области прояснил ситуацию с грузами из Югры

На связь с Ханты-Мансийским региональным отделением "Единой России" вышел мужчина, который снял видео о посылках из Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Военнослужащий поблагодарил жителей автономного округа за помощь бойцам и рассказал о происшествии.

"Я снял видео, якобы груз был разграбленный – не разобрался в ситуации. Эти посылки действительно поступили от югорчан и здесь происходила сортировка", - сообщает "ЕР" со ссылкой на бойца.

В настоящее время гуманитарную помощь раздали военнослужащим.

"Этот инцидент никак не повлияет на нашу поддержку. Ребятам, которые выполняют задачи специальной военной операции нужна наша забота. Мы будем отправлять посылки с продовольствием, медикаментами и письмами солдатам и напоминать, что их ждут дома", – отметил руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России" Николай Заболотнев.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что мобилизованный из Свердловской области в разрушенном доме возле Макеевки в ЛНР обнаружил разграбленную гуманитарную помощь, которая прибыла из ХМАО. Среди коробок были наклейки "ЕР".

Сразу после инцидента Николай Заболотнев сообщил, что акция "Посылки из дома" была запущена региональным отделением партии в преддверии Дня Защитника Отечества. Более 5 тыс. жителей автономного округа собрали 45 тонн груза. Доставку разделили на два этапа. Сначала была доставлена небольшая часть этого груза. 22 тонны развезли по шести пунктам - на представителей "Единой России", доставлявших груз вышли родственники военных с просьбами передать посылки в конкретные подразделения.

В пяти из шести случаев коробки выгружались на складах, в одном – из-за невозможности подъезда к части – передали из машины в машину прямо на дороге.

Всего в рамках партийной акции из Югры на Донбасс только за последний месяц доставили 45 тонн груза. С начала СВО для жителей освобождённых территорий и бойцов единороссами было собрано больше 300 тонн гуманитарной помощи.

Теги: посылки, гуманитарная помощь, единая россия, мобилизованный



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