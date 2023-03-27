Россия отвечает на санкции "выверенно и адекватно", - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел полагают, что Россия отвечает на санкции "выверенно и адекватно", а акцент РФ делает на "отходе от доллара и импортозамещении". По мнению директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, Россия в этом вопросе "руководствуется принципами "не навреди себе" и "семь раз отмерь"".

"При разработке ответных мер фокусируемся на защите своих граждан и отечественного бизнеса, поддержании устойчивости национальной экономики, ее финансовой системы. Акцент делается на отходе от доллара, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности", - сказал Биричевский РИА Новости.

Напомним, ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол предложил специальную схему, по которой можно снимать санкции с российских предпринимателей. Так, по его мнению, на это можно пойти, если бизнесмены осудят политику президента РФ Владимира Путина. Также Макфол предложил россиянам за отмену санкций пожертвовать половину своего состояния в Фонд восстановления Украины и отказаться от инвестиций в российскую экономику. Предложение прокомментировали в Кремле.

"Скажем так: крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут восприняты серьезно".