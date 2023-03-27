27 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На Урале запустили "горячую линию" для жалоб на сферу льготного лекарственного обеспечения

Жители Свердловской области, заметившие нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения, смогут обратиться с жалобой на "горячую линию", организованную прокуратурой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, "горячая линия" будет работать с 27 по 31 марта.

По номеру 8 (343) 376-82-61 граждане смогут звонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. В обращении необходимо указать свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон и суть проблемы.

"По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры реагирования, направленные на реальное устранение нарушенных прав жителей региона", - сообщают в пресс-службе.

Помимо "горячей линии", с заявлением граждане могут обратиться и напрямую в региональное отделение прокуратуры по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21, а также в интернет-приемную областного ведомства на Едином портале прокуратуры РФ.

Теги: горячая линия, лекарства, жалобы



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