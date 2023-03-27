В челябинском микрорайоне на весь день отключили воду из-за аварии

В Челябинске в микрорайоне Чурилово на весь день отключили воду в связи с устранением повреждения на водоводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Под отключение попадут 115 жилых домов, одна школа, семь детских садов, две котельные и 11 административных зданий. Воды не будет с 9 до 22 часов.

Устранять повреждение на водоводе будут 7 единиц техники и бригада специалистов. Для жителей Чурилово организован подвоз воды.