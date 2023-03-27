27 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге может быть побит температурный рекорд, который держится 45 лет

В понедельник, 27 марта, в Екатеринбурге может быть поставлен новый температурный рекорд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, сегодняшний день может стать самым теплым за почти полуторавековую историю наблюдений, если прогноз подтвердится. По данным синоптиков, днем 27 марта воздух может прогреться до плюс 16 градусов. Действующий рекорд в уральской столице установлен 45 лет назад: 27 марта 1978 года было 14,9 градусов выше нуля.

Однако уже в последующие дни новой недели начнет холодать: 28 марта обещают 11-13 градусов, а 29 числа температура воздуха опустится до плюс 5-7. Во вторник и в ночь на среду ожидается небольшой дождь, а в понедельник существенные осадки маловероятны.

Как отмечают специалисты, март в этом году в Екатеринбурге значительно теплее обычного. Средняя температура воздуха (минус 0,8) на 3,6 градуса превышает норму.

Напомним, ранее уральские синоптики предсказали, какая погода ожидается этой весной. В Свердловской области не исключаются "температурные маятники".

Теги: Екатеринбург, синоптики, рекорд



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