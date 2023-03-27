МВД объявило в розыск подозреваемого в организации теракта в Брянской области Капустина

Основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" гражданина РФ Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России.

Капустин, по данным ФСБ РФ, является организатором нападения на село в Брянской области и покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.

Также в розыск объявлены два других предполагаемых участника теракта в Брянской области - Кирилл Канахин и Алексей Огурцов.

Напомним, что 26 марта беспилотник с боеприпасом стал причиной взрыва Тульской области. Взрыв произошел в Киреевске (город находится в 30 км от Тулы). В соцсетях местные жители разместили видео, на котором видна глубокая воронка. Минимум восемь частных домов и многоэтажка получили повреждения в результате взрыва БПЛА. По предварительной информации, в Киреевске взорвался Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.