Свердловские артиллеристы поблагодарили депутата Вихарева за гуманитарную помощь

Артиллеристы, отправленные в зону СВО из учебного центра в Елани, поблагодарили Алексея Вихарева за очередную гуманитарную помощь. В этот раз, по просьбе солдат, депутат гордумы Екатеринбурга направил 20 активных наушников с эффектом шумоподавления и квадрокоптер.

"Во время подготовки отправлял ребятам техническое оборудование, но в боевых условиях оно быстро выходит из строя. Учитывая род войск, наушники особенно нужны, чтобы сберечь здоровье бойцов. Посылка уже на месте, мобилизованные благодарны. Считаю, что любая помощь позволяет нашим парням чувствовать поддержку из дома", - написал депутат в своих соцсетях.

С артиллеристами из Елани Алексей Вихарев уже знаком. В октябре перед отправкой в зону СВО к нему обратился командир артиллерийской батареи с просьбой приобрести оборудование. Тогда депутат закупил для солдат военные термосы, бензопилы, карманные светодиодные фонарики, бинокли и зрительную трубу с переменной кратностью, ноутбук, комплект для подключения к спутниковому интернету, портативную метеостанцию, бензогенераторы, а также медикаменты: пластыри, бинты, антисептики, препараты.