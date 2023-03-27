27 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Президент Израиля попросил премьера остановить судебную реформу

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что на фоне продолжающихся протестов безопасность и экономика Израиля оказались под угрозой, и призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране.

"Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс", - цитирует "Ъ" израильского президента, который считает, что всем фракциям Кнессета (парламента) необходимо "поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления".

Напомним, реформа предполагает, что правительство Биньямина Нетаньяху получит контроль над отборочной комиссией судей и ограничит надзор Верховного суда в отношении базовых законов. По мнению демонстрантов, планы правительства реформировать судебную систему ставят под угрозу израильскую демократию и ведут к узурпации власти.

Теги: ИЗраиль, президент, премьер-министр, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху



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