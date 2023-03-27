Бастрыкин ждет доклада о расследовании убийства двоих детей в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования убийства двоих детей в Екатеринбурге.

Напомним, вечером 25 марта в одном из домов в уральской столице были найдены тела двух мальчиков 2015 и 2018 годов рождения с признаками криминальной смерти. Сообщалось, что с детьми могла расправиться их собственная мать, которая затем свела счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух малолетних). Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, Надбитов стал новым главой свердловского СК на прошлой неделе после того, как прежний руководитель ведомства Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет.