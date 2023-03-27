Депутаты предложили направлять выплаты с западных фильмов на поддержку спецоперации

Кинотеатры в России могут обязать направлять выплаты с иностранных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации.

Как сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"), "западное кино ушло из России". По словам депутата, эта мера может привести к тому, что кинотеатры увеличат количество показываемых фильмов, а государство, как регулятор, "покажет вектор".

"В прямом смысле поддержим специальную военную операцию западными санкциями", - указал Хамзаев, сообщает РИА "Новости".

Ранее суд по интеллектуальным правам попросил Конституционный суд России проверить на соответствие Конституции норму ГК РФ, согласно которой кинотеатры, помимо самих производителей фильмов, отдельно выплачивают вознаграждение от продажи билетов авторам саундтреков к кинофильму.