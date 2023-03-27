"Росатом" разработал проект для круглогодичного судоходства на Севморпути

"Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути.

В настоящее время он находится на утверждении в кабмине. Как заявил замглавы Дирекции СМП атомной госкорпорации Максим Кулинко, целевые показатели проекта "Развитие Северного морского пути" должны быть достигнуты в следующем году. "Госкорпорация "Росатом" планомерно движется, по поручению правительства, по продлению целевых показателей, контрольных точек, и бюджетированию до 2030 года", - сообщил Кулинко.

Ранее правительство утвердило инициативу социально-экономического развития "Круглогодичный Севморпуть". По словам Кулинко, до 2030 года грузопоток по СМП должен возрасти до 150 млн т, увеличена портовая мощность, минимум 13 ледоколов должны обеспечивать круглогодичное судоходство.

Дирекция СМП корпорации сформировала новый федеральный проект, который будет называться "Круглогодичный Севморпуть". Он прошел согласования Минтранса, Минвостокразвития, Минэка и Минфина.

"Такой проектный подход позволит нам без остановок перейти в 2025 и последующие годы и системно развивать Северный морской путь, как стратегическую морскую транспортную коммуникацию России", - подчеркнул замглавы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву стал главным политическим событием этой недели. В ходе встречи китайского лидера с президентом России прозвучал ряд важных заявлений, отражающих перспективы дальнейшего российско-китайского сотрудничества. Одно из них касалось совместного развития Северного морского пути (СМП). Владимир Путин заявил о готовности создать совместный рабочий орган по развитию Севморпути.