"Росатом" разработал проект для круглогодичного судоходства на Севморпути

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: gazprom-neft.ru

"Росатом" разработал проект для круглогодичного судоходства на Севморпути

"Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути.
Читайте также:

В настоящее время он находится на утверждении в кабмине. Как заявил замглавы Дирекции СМП атомной госкорпорации Максим Кулинко, целевые показатели проекта "Развитие Северного морского пути" должны быть достигнуты в следующем году. "Госкорпорация "Росатом" планомерно движется, по поручению правительства, по продлению целевых показателей, контрольных точек, и бюджетированию до 2030 года", - сообщил Кулинко.

Ранее правительство утвердило инициативу социально-экономического развития "Круглогодичный Севморпуть". По словам Кулинко, до 2030 года грузопоток по СМП должен возрасти до 150 млн т, увеличена портовая мощность, минимум 13 ледоколов должны обеспечивать круглогодичное судоходство.

Дирекция СМП корпорации сформировала новый федеральный проект, который будет называться "Круглогодичный Севморпуть". Он прошел согласования Минтранса, Минвостокразвития, Минэка и Минфина.

"Такой проектный подход позволит нам без остановок перейти в 2025 и последующие годы и системно развивать Северный морской путь, как стратегическую морскую транспортную коммуникацию России", - подчеркнул замглавы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву стал главным политическим событием этой недели. В ходе встречи китайского лидера с президентом России прозвучал ряд важных заявлений, отражающих перспективы дальнейшего российско-китайского сотрудничества. Одно из них касалось совместного развития Северного морского пути (СМП). Владимир Путин заявил о готовности создать совместный рабочий орган по развитию Севморпути.

Теги: Росатом, Севморпуть, судоходство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети