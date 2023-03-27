Карпин ответил на критику со стороны Минспорта

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин ответил на замечание со стороны главы Минспорта Олега Матыцина.

"Я вчера на пресс-конференции все разжевал и по полочкам разложил. Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия — об этом говорить даже не приходится. Мы вместе", — сказал тренер.

Ранее Карпин перед игрой с командой Ирака, отвечая на вопрос о том, готов ли он подать в отставку в случае проигрыша, заявил: "А что изменится? Нас вернут? Нет. Я так же не держусь за место в сборной, как и в "Ростове".

На это министр спорта Матыцин заявил, что безразличие является "дорогой в никуда".

Сборная РФ обыграла команду Ирака со счетом 2:0.