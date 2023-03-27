Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах.

Согласно исследованию РИА "Новости", самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции отмечены в ЯНАО (116 тыс. руб.) и НАО (105 тыс. руб.), а самые низкие – в Чечне и Кабардино-Балкарии.

В прошлом году экономические условия в стране были сложными, однако для рынка труда год выдался скорее позитивным. По официальной статистике Росстата, номинальная средняя зарплата увеличилась в 2022 году на 12,1% (против роста на 11,5% и 7,3% 2021 в 2020 годах соответственно). В денежном выражении средняя за год зарплата превысила 55 тыс. руб. в месяц.

По словам экспертов, в реалиях ситуация с зарплатами отличается как в отраслевом разрезе, так и в региональном. При этом даже внутри регионов сильно разнится ситуация от одного населенного пункта к другому. Оказалось, что в небольших и малых населенных пунктах средняя зарплата меньше, чем в крупных городах этого же региона, в среднем на 24%.

Ранее стало известно, что доходы 10% наименее обеспеченных граждан России в IV квартале 2022 года выросли в шесть раз больше, чем доходы 10% наиболее обеспеченных россиян.