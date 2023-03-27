Командированным в зону СВО депутатам Госдумы разрешили не подавать декларации о доходах

Депутаты Госдумы, которые были в командировках в зоне специальной военной операции, могут не сдавать декларации о доходах в 2023 году.

Это подтвердил парламентарий Виктор Водолацкий, который с начала СВО руководит гуманитарной миссией "Единой России" в ЛНР. Опрошенные газетой "Ведомости" депутаты ссылаются на президентский указ от 29 декабря прошлого года, согласно которому люди, участвующие в боевых действиях или командированные в новые регионы, освобождаются от предоставления сведений о доходах и расходах.

Источник издания сообщил, что декларационная кампания продолжается, поэтому рано говорить, кто уже отчитался. Отмечается, что никакого специального распоряжения от руководства нижней палаты парламента или ее аппарата на этот счет не было.

Ранее глава комиссии Отари Аршба на пленарном заседании палаты заявил, что только 260 депутатов Госдумы из 450 передали в специальную комиссию сведения о доходах.