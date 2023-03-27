Новая социальная надбавка медикам не выплачивается в полном объеме

Новая социальная надбавка медицинском работникам в России, утвержденная кабмином РФ с января текущего года, не выплачивается в полном объеме.

Это происходит из-за разных трактовок постановления российского правительства. 1 млн 100 тыс. человек из числа сотрудников поликлиник, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи должны получать от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. ежемесячно. Первые надбавки за январь получили 744 тыс. человек. По словам медиков, местные Министерства здравоохранения назначают выплаты не всем категориям работников, упомянутым в постановлении кабмина.

Профильный профсоюз обратился в Министерство здравоохранения России и Министерство труда с просьбой уточнить категории медработников, которым должны выплачиваться надбавки. Сами медики обсуждают сложившуюся ситуацию в соцсетях. В профсоюзах не исключают подачи судебных исков со стороны тех, кто не получает положенные надбавки к зарплате, сообщают "Известия".

Напомним, с 2023 года кабмин России введет примерно для половины работников системы здравоохранения ежемесячные доплаты. Сообщалось, что ежемесячные доплаты позволяют приблизить зарплаты медицинских работников к целевым показателям майских указов, но не избавляют власти от необходимости выработки единого подхода к оплате труда в здравоохранении.