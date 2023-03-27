Домашняя аптечка за год стала дороже на 16%

Средняя стоимость домашней аптечки на основе данных базы Росстата составила 913 руб.

По сравнению с аналогичным месяцем 2022 года рост произошел на 16%. Больше всего подорожал спазмолитический препарат но-шпа (100 таблеток по 40 мг): за год его стоимость увеличилась на 38,5% до 322,1 руб. Активированный уголь (10 таблеток по 100 мг) подорожал на 31,3% до 15,06 руб., ранозаживляющая мазь левомеколь – на 12,1% до 193,33 руб.

Выросли цены на парацетамол (10 таблеток по 500 мг, +9,3%), нимесулид (100 мг, +9,6%), ибупрофен (200 мг, +6,6%).

При этом стоимость некоторых препаратов снизилась. Это гипотензивный эналаприл (10 таблеток по 5 мг, -7,3%), слабительное бисакодил (10 таблеток по 5 мг, -2,3%) и противоаллергическое средство супрастин (10 таблеток по 25 мг, -1,9%).

Список препаратов, входящих в домашнюю аптечку, был составлен на основе рекомендаций департамента здравоохранения Москвы. В него попали жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитики, антигистаминные, ранозаживляющие препараты, а также сорбенты, средства от запора и для гипертоников, сосудосуживающие капли в нос, сообщают "Ведомости".

Ранее из аптек почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол". Как мы уже сообщали, Россия по-прежнему импортирует порядка 80% субстанций для приготовления лекарств. Проблемы с внутренним производством не только ускоряют рост цен на препараты, но и в ряде случаев провоцируют дефицит.