Пострадавшим при взрыве под Тулой выплатят по 100 тысяч рублей

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин распорядился оказать помощь пострадавшим после атаки украинского беспилотного летательного аппарата жителям Киреевска.

В сообщении правительства региона говорится, что те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового. Раненным выплатят по 100 тыс. руб. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн руб.

Напомним, количество домов, которые были повреждены из-за взрыва в Киреевске Тульской области, выросло до 16.

В воскресенье в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. Три человека получили ранения. Предварительной причиной взрыва названо падение беспилотника. В соцсетях местные жители разместили видео, на котором видна глубокая воронка.