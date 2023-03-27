В России может появиться единый стандарт антитеррористической защищенности школ

Депутаты Госдумы предлагают ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ.

Он должен стать обязательным для исполнения во всех учебных заведениях страны, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам дискуссии на круглом столе "Безопасность образовательных организаций в современных условиях". По словам парламентария, ведется разработка стандартов, они должны быть не только на уровне нормативно-правовых актов, но и закона.

"В стандартах необходимо прописать единые требования к частным охранным организациям, охраняющим школы. При этом надо обратить внимание на необходимость наличия у работников частных охранных организаций профессионального образования или свидетельства о квалификации в сфере антитеррористической защиты", – сказал депутат.

Несмотря на уже принятые меры, общество столкнулось с вооруженными нападениями на школы и агрессивным поведением учащихся по отношению к своим сверстникам с использованием оружия, заявил зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, остается проблемным вопрос обеспечения образовательных организаций квалифицированной охранной. "К сожалению, кадровый состав охранников с учетом низкой оплаты труда и отсутствия льгот формируется из пенсионеров и женщин, которые не способны противостоять вооруженным преступникам", – отметил он.

При этом Валеев призвал "не превращать образовательные учреждения в тюрьмы" и отказаться от шаблонных решений проблем безопасности.

Как сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, инфраструктура безопасности в школах регулируется 5–10 нормативными актами разных ведомств, две трети из них касаются противопожарной безопасности. Документы также зачастую противоречат друг другу. "Когда приходят в школу представители силового блока, то говорят, что на все окна на первом этаже нужно поставить решетки. На следующий день приходит пожарная служба и говорит, что решетки нужно незамедлительно снять", – указала сенатор. Необходимо прийти к унификации подходов по обеспечению безопасности вместе с представителями МЧС, Росгвардии, Минздрава и других ведомств, отметила Гумерова.

Сидящий у дверей школы охранник к вопросам безопасности имеет косвенное отношение, потому что опасность находится не снаружи, а внутри школы, считает член профсоюза "Учитель" Леонид Перлов. По его словам, дети сейчас находятся в агрессивной социальной среде. "До тех пор пока уровень излишнего милитаризма в воспитании в детских садах и школах будет оставаться таким высоким, как сейчас, проблема не решится. Также значительное влияние оказывают взаимоотношения в семье", – отметил он, сообщают "Ведомости".